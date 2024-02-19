ظهرت الآن.. رابط الاستعلام عن نتيجة الترشح لاختبارات وظائف مجلس الوزراء

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاثنين، الاستعلام عن القبول المبدئي الترشح للامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف «باحث قانوني» بمجلس الوزراء، عن طريق التعاقد.

ومن المقرر أن يبدأ الامتحان يوم 27 فبراير الجاري، ولمدة يومين، فيما يمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي: «اضغط هنا».