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ظهرت الآن.. رابط الاستعلام عن نتيجة الترشح لاختبارات وظائف مجلس الوزراء

كتب:

ماهر هنداوي
04:21 م | الإثنين 19 فبراير 2024
الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاثنين، الاستعلام عن القبول المبدئي الترشح للامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف «باحث قانوني» بمجلس الوزراء، عن طريق التعاقد.

ومن المقرر أن يبدأ الامتحان يوم 27 فبراير الجاري، ولمدة يومين، فيما يمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي: «اضغط هنا».

 

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.