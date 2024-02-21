أسعار البلح في معارض أهلا رمضان 2024 بالبحر الأحمر

استعدت محافظة البحر الأحمر لشهر رمضان المبارك بعدد من معارض أهلا رمضان بمدن المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ونسبة خصومات على السلع تصل إلى 25 % لمواجهة جشع التجار في ظل مبادرة الدولة لتخفيف الكاهل عن المواطنين.

معارض أهلا رمضان بالبحر الأحمر

وأشار شاذلي عايش مدير مديرية التموين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن البحر الأحمر استعدت لشهر رمضان الكريم بعدد من معارض أهلا رمضان ويضم جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تماشيا مع سياسة الدولة لتوفير السلع الاساسية للمواطنين وخفض الاسعار بالتنسيق مع الغرفة التجارية بناءاً علي توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر يفتتح

أسعار البلح في معارض أهلا رمضان

ومن جانبه أشار أنطونيوس صلاح عضو الغرفة التجارية بالبحر الأحمر إلى أن أسعار البلح في معارض أهلا رمضان 2024 كالتالي:

عبوة 800 جرام بسعر 55 جنيها.

عبوة 1 كجم بسعر 65 جنيها.

عبوة 1.5 كجم بسعر 100 جنيه

عبوة 2.5 كجم بسعر 160 جنيها

عبوة بلح عجوة بسعر 35 جنيها.

شدد على أن توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بمعارض أهلا رمضان تناسب احتياجات المواطنين وهي السلع الاستراتيجية وياميش رمضان و البلح والسكر والزيت التي يتزايد إقبال كبير من المواطنين عليها في شهر رمضان الكريم.