«تموين البحر الأحمر»: ضخ كميات كبيرة من السكر في المنافذ بسعر 27 جنيها

أعلنت مديرية التموين بالبحر الأحمر، برئاسة شاذلي عايش، عن ضخ كميات كبيرة من السكر في منافذ البيع، على مستوى مدن المحافظة، بالعديد من المحلات والسلاسل التجارية بسعر 27.5 جنيه للكيلو الواحد، لتلبية لاحتياجات المواطنين.

ضخ كميات من السكر في البحر الأحمر

وأكد وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، توافر السكر بجميع مدن محافظة البحر الأحمر، بناء علي توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية المواطنين بأسعار مناسبة.

يأتي ذلك في إطار تطبيق منظومة تخفيض الأسعار، التي تتبناها الدولة لضخ كميات مناسبة من السلع الأساسية، لمنع ظاهرة احتكار السلع، والحد من التلاعب في قوت المواطنين، والقضاء على ظاهرة احتكار السلع وجشع التجار.

وشدد «عايش» على أنه لا توجد مشكلة في توافر السكر بالأسواق، مشيرا إلى أن منافذ بيع السكر في مدن البحر الأحمر، تتواجد بـ7 مدن، لسد احتياجات المواطنين، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بتخفيض الأسعار، ورفع الكاهل عن المواطن البسيط.