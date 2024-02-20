محافظ المنوفية: ضخ كميات كبيرة من الأرز والسكر بأسعار مخفضة في معارض أهلا رمضان

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضخ كميات كبيرة من الأرز والسكر بأسعار مخفضة بدءا من الغد بمنافذ ومعارض السلع الغذائية، كما وجه بفتح جميع منافذ أهلا رمضان الجاهزة بمراكز ومدن وقرى المحافظة أمام المواطنين، لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم والحد من التكدس والازدحام، حفاظاً على مصلحة المواطنين، جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور نائب محافظ المنوفية والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ووكيل وزارة التموين، ومباحث التموين، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من الجهات المعنية.

ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم التنسيق مع مسؤولي الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، بضخ كميات إضافية من السلع الأساسية لتلبية احتياجات السوق، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الطب البيطري والتموين لتوفير اللحوم والأسماك اللازمة بالمعارض والمتابعة اليومية للوقوف على الحالة العامة ومنظومة الأسعار ومدى توافر السلع لسد احتياجات السوق، والتصدي للممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.

الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

وناقش محافظ المنوفية معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بشتى القطاعات الخدمية والتنموية وعلى رأسها مشروعات قطاعي الصحة والتعليم، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية الأقل في نسب التنفيذ بالمتابعة الدورية والتنسيق مع الشركات المنفذة لدفع منظومة العمل ورفع معدلات الأداء على أرض الواقع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

كما تناول الاجتماع التشديد على ضرورة ميكنة منظومة التصالح على مخالفات البناء والاستعداد الجيد لتنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون الجديد فور صدورها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها.