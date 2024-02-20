أسعار البيض في معارض أهلا رمضان بالمنوفية.. خصم 25 جنيها

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، افتتاح معارض أهلا رمضان لتخدم جميع المدن والقرى خلال الفترة المقبلة، مع توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة استعدادا لاستقبال الشهر الكريم بعد أسابيع قليلة.

تخفيضات أهلا رمضان

وقال أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين في تصريحات لـ«الوطن»، أن سلعة البيض تتوفر في جميع معارض أهلا رمضان مع تخفيضات بين 20 : 30% عن نظيرتها في الأسواق والمحلات التجارية، مؤكدًا أن الهدف من المبادرة هو التخفيف عن كاهل المواطنين والبيع بسعر الجملة مع الرقابة الدائمة على المشاركين في المبادرة.

أسعار طبق البيض

وأشار حسن رضا أحد المشاركين في المبادرة بمدينة شبين الكوم، إلى أن سعر البيضة يبلغ 5 جنيهات سواء الأحمر أو الأبيض، بينما سعر طبق البيض الأحمر 150 جنيهًا بدلا من 175 جنيهًا، وطبق البيض الأبيض تبلغ 148 جنيه بدلا من 173 جنيها، مؤكدا أنه يوجد عروض وتخفيضات خلال فترة إقامة المبادرة لجذب الزبائن إلى الشراء.