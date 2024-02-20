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عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد موافقة الأهلي على عدم سفره إلى غانا

كتب:

محمد هانئ
08:03 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
كهربا

كهربا

علق اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، على موافقة المدير الفني السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق على السماح له بالتخلف عن السفر مع الفريق إلى غانا، استعدادًا لمواجهة فريق ميدياما، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل، بسبب حفل زفاف شقيقته المقرر له غدا بالقاهرة.

أول تعليق من محمود كهربا على عدم سفره مع الأهلي

وفي أول تعليق له، كتب محمود كهربا عبر حسابه الرسمي عبر على تطبيق انستجرام: «الطريق طويل اختار من لا تمل من رفقته».

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النادي الأهلي ونظيره ميدياما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب «بابا يارا» في مدينة كوماسي بغانا.

وكان مارسيل كولر قد وافق اليوم على استبعاد اللاعب محمود كهربا من قائمة الفريق المتجهة إلى غانا للسماح له بحضور حفل زفاف شقيقته الذي سيقام بأحد الفنادق الفاخرة بالقاهرة.

  

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