توافد الآلاف على معرض أهلا رمضان ببورسعيد.. الأرز بـ25 جنيها والسكر 27

شهد معرض أهلا رمضان في محافظة بورسعيد، توافد آلاف المواطنين مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بثاني أيام المعرض الذي تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد بالبازار الجديد، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية خلال الشهر المبارك بكميات تلبي احتياجاتهم وجودة عالية وأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق.

كيلو الأرز 25 جنيهاا

وشهدت أسعار السلع بثاني أيام معرض أهلا رمضان انخفاضا ملحوظا أشاد به زوار المعرض حيث بلغ سعر كيلو الأرز 25 جنيها، والسكر 27 جنيها، وزجاجة زيت لتر 70 جنيها، كيس مكرونة 9.5 جنيها، علبة جبنة 7 جنيهاات، علبة صلصة 300 جرام 14 جنيها، كيس دقيق كيلو 31.5 جنيها، صدور دجاج 450 جرام 57 جنيها، كيلو بلح يبدأ من 15 جنيها.

ومن جانبه، شدد محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، على أعضاء غرفة العمليات التي شكلتها الغرفة داخل معرض أهلا رمضان بالمرور بشكل مكثف على مدار اليوم على كافة الأقسام، لمتابعة الالتزام بالتخفيضات على أسعار السلع وجودتها وتوافرها بكميات كافية، والاستفسار من المواطنين عن أرائهم ومقترحاتهم، والحل الفوري لأي مشاكل قد تواجههم.

مساعدة كبار السن

كما وجه رئيس الغرفة بالتيسير على كبار السن والمرضى ومساعدتهم في شراء احتياجاتهم من أقسام المعرض المختلفة.

ويُقام معرض أهلا رمضان على مساحة أكبر من 2000 متر مربع ويضم أكثر من 30 قسما للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمشاركة كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، بجانب مشاركة جميع المحلات المتواجدة في البازار بطرح تخفيضات وعروض يومية.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومحمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، قد افتتحا مساء أمس، معرض "أهلا رمضان" الذي تقيمه الغرفة، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والسياسية ووسائل الإعلام المختلفة والآلاف من أبناء بورسعيد.