محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا رمضان في طنطا

افتتح الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، معرض «أهلا رمضان» بمدينة طنطا لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة ، وسط إقبال كثيف وفرحة المواطنين.

يأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المعظم وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم.

توافر السلع الغذائية

وأشاد محافظ الغربية بتنوع المنتجات داخل المعرض بين: البلح، الياميش، الحبوب، التوابل، البقوليات، اللحوم، الدواجن، الخضراوات والفواكه، أرز وسكر، وجبن وزيت طعام ومكرونة، ومشروبات وعصائر، وغيرها من المنتجات التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر الفضيل.

وأجرى رحمي حوارًا مع المواطنين الموجودين بالمعرض للتأكد من مدى رضائهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية على مدار الشهر الفضيل ومن جانبهم، أبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق، مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

استعدادات شهر رمضان

وأكد المحافظ أن محافظة الغربية كانت من أولى المحافظات التي قامت بالاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال اقامة معارض لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة، وأنّ المحافظة حريصة على وجود تلك المعارض بكافة القرى والمدن، حتى يستطيع كل مواطن في كل مدن ومراكز وقرى الغربية، التوجه إلى أقرب معرض أهلًا رمضان 2024، وشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة دون تحمل عناء السفر وركوب مواصلات متعددة.