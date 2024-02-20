أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في المنصورة.. تخفيضات تصل إلى 30%

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في المنصورة، إذ جرى توفير معرضين في مختلف الأحياء بالمدينة، من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة على مدار الشهر الكريم.

أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في المنصورة

وأضاف أنه تم تحديد أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في المنصورة، في حي شرق وحي غرب المنصورة، في الأماكن الآتية:

- معرض أهلا رمضان بحي غرب المنصورة في شارع الجيش

- معرض أهلا رمضان بحي شرق المنصورة في شارع عبد السلام عارف

تخفيضات السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان بالدقهلية

وأكد أنه تم توفير مختلف السلع الغذائية منها السكر والأرز واللحوم والدواجن وياميش رمضان والجبن والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى الزيت والبيض والزبادي في معارض أهلا رمضان 2024 في المنصورة.

وأضاف أن السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024 في المنصورة، جاءت بتخفيضات وصلت بين 25% و30% على مختلف السلع.

21 منفذا لمعرض أهلا رمضان في محافظة الدقهلية

وأوضح أنه يوجد أماكن أخرى للمعارض في مختلف المراكز بجانب أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في المنصورة، إذ جاءت المعارض في نحو 19 مركزا بعدد 21 معرضا على نطاق محافظة الدقهلية بأكملها منها:

- معرض أهلا رمضان في حي غرب المنصورة

- معرض أهلا رمضان في حي شرق المنصورة

- معرض أهلا رمضان في مدينة السنبلاوين

- معرض أهلا رمضان في مدينة دكرنس

- معرض أهلا رمضان في مدينة أجا

- معرض أهلا رمضان في مدينة طلخا

- معرض أهلا رمضان في مدينة ميت غمر

- معرض أهلا رمضان في مدينة منية النصر

عناوين منافذ أهلا رمضان 2024 في الدقهلية

- معرض أهلا رمضان في مدينة المطرية

- معرض أهلا رمضان في مدينة المنزلة

- معرض أهلا رمضان في مدينة الجمالية

- معرض أهلا رمضان في مدينة محلة دمنة

- معرض أهلا رمضان في مدينة بلقاس

- معرض أهلا رمضان في مدينة شربين

- معرض أهلا رمضان في مدينة ميت سلسيل

- معرض أهلا رمضان في مدينة الدراسة

- معرض أهلا رمضان في مدينة نبروه

- معرض أهلا رمضان في مدينة بني عبيد

- معرض أهلا رمضان في مدينة الكردي