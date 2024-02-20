صور من كواليس مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة في السباق الرمضاني

على مدار 30 حلقة يقدم أمير كرارة، تجربة شيقة مليئة بالإثارة في الموسم الرمضاني، من خلال مسلسل «بيت الرفاعي» الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، بجوار عدد من النجوم الذين يشاركون في العمل، وهو من إنتاج الشركة المتحدة، ويعرض على القنوات الخاصة بها، ليتساءل الجمهور عن القصة التي يدور حولها المسلسل، وما طبيعة الأحداث الذي تدور في «بيت الرفاعي»؟

صور تكشف كواليس مسلسل بيت الرفاعي

تداولت منصة «watchit»، مجموعة من الصور لأبطال مسلسل بيت الرفاعي، عبر «إنستجرام»، مرفقة بتعليق: «لقطات من كواليس مسلسل بيت الرفاعي».

ويكشف العمل الجانب الاجتماعي الذي يدور بين أمير كرارة الذي يجسد شخصية طبيب اسمه «أحمد فؤاد سليم»، وخلافات تدور في «بيت الرفاعي»، على توزيع الإرث على ابنائه.

أحمد رزق من كواليس مسلسل بيت الرفاعي

ويظهر النجم «أحمد رزق» الذي يحاول أن يكون كبير علية الرفاعي، وعلى مدار الحلقات سيشوق أبطال العمل الجمهور، هل سينجح في أن يكون كبير العائلة.

أمير كرارة من كواليس مسلسل بيت الرفاعي

وظهر خلال الكواليس التي نشرها صناع مسلسل «بيت الرفاعي» البطل أمير كرارة وأحمد رزق وصفاء الطوخي وميرنا جميل، وملك قورة وسيد رجب، وإيناس كامل، ورحاب الجمل، طبيعية الخلافات التي تدور بينهم في المسلسل الذي يذاع خلال السباق الرمضاني، والذي تدور في منطقة شعبية وأخرى راقية، حول عائلة الرفاعي.