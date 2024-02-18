رمضان 2024.. أمير كرارة يروج لبوسترات مسلسل بيت الرفاعي (صور)

حرص الفنان أمير كرارة، على الترويج لبوسترات مسلسله الجديد بيت الرفاعي، الذي يخوض من خلاله سباق رمضان 2024.

أمير كرارة يروج لبوسترات مسلسل بيت الرفاعي

نشر أمير كرارة عبر حسابه على «إنستجرام»، مجموعة من البوسترات الخاصة بأبطال المسلسل، من بينها بوستر خاص به، وأخرى لأحمد رزق وميرنا وليد وسيد رجب ومحمد لطفي وصفاء الطوخي ورحاب الجمل.

ويجسد الفنان أمير كرارة ضمن أحداث المسلسل شخصية طبيب يعيش في منطقة نزلة السمان ويواجه هو وعائلته الكثير من الصراعات مع أهل المنطقة.

يذكر أن الفنان أمير كرارة شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل سوق الكانتو، وشاركه عدد من الفنانين من بينهم فتحي عبد الوهاب ومي عز الدين ومحمود البزاوي، من إخراج حسين المنباوي.