أمير كرارة يُفاجئ جمهوره بشخصية جديدة في مسلسل بيت الرفاعي.. ما هي؟

تجربة شيقة مليئة بالغموض والإثارة، ينتظرها الجمهور خلال الموسم الرمضاني المقبل، في مسلسل بيت الرفاعي، الذي يحمل طابعًا اجتماعيًا، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على قنواتها الخاصة.

شخصية أمير كرارة

ما لفت أنظار الجمهور هو أن شخصية أمير كرارة لا تختلف كثيرًا عن أدواره السابقة، إلا أنه لأول مرة يجسد شخصية أحمد فؤاد سليم الأب، الذي يرفض توزيع الورث على أولاده.

بعد طرح البرومو الأول، لمسلسل بيت الرفاعي، وظهر خلاله خلافات بين أفراد أسرة الرفاعي، بسبب الورث، أصبح الجمهور يتساءل عن شخصية الفنان أمير كرارة، خاصة أن ظهوره يشبه الأسلوب والشكل ذاته في أدواره السابقة.

لأول مرة، قدم الفنان أمير كرارة دور «طبيب» يعيش في حي شعبي، في مسلسل بيت الرفاعي، ويتناول العمل حكاية عائلته والصراعات في المنطقة، وتعد هذه الشخصية هي الأولى بالنسبة لـ«كرارة»، إذ جسد من قبل العديد من الشخصيات بأشكالها المختلفة، والذي يُعد من أبرزها شخصية الضابط.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل «بيت الرفاعي» من بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، وسيد رجب، وإيناس كامل، وصفاء الطوخى، وميرنا جميل، وملك قورة، ومحمد لطفي، ورحاب الجمل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وهند عبدالله، وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال.