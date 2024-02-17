الجمهور يهنئ أمير كرارة بمسلسل بيت الرفاعي: «هيكسر الدنيا»

شارك الفنان أمير كرارة جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البرومو الدعائي لمسلسل بيت الرفاعي، المقرر عرضه في رمضان 2024.

وعلق كرارة على البرومو قائلًا: «بيت الرفاعي إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف بيتر ميمي، إنتاج سينرچي تامر مرسي.. المتحدة، ورمضان كريم، كل سنة وأنتم طيبين».

وانهالت تهاني الجمهور عليه، وسط إشادات بالبرومو، التي جاءت كالتالي: «طول عمرك جامد بالتوفيق، وعلق آخر باشا مصر ميعملش حاجة وحشة أبدا»، وقال تعليق: «حساه مسلسل جامد»، وعلق آخر: «عودة حقيقية لأمير كرارة»، وقال تعليق: «إن شاء الله هيكسر الدنيا».

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.