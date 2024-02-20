مندوب فلسطين بمجلس الأمن: سنطرق كل الأبواب لإيقاف العدوان على غزة

أكد مندوب فلسطين بمجلس الأمن، رياض منصور، أنَّ المجموعة العربية لدى المجلس ستبقى تطرق هذا الباب إلى أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته، قائلاً: «لن نقبل أن يُغلق هذا الباب، وعلى المجلس تحمل مسؤوليته بأسرع وقت ممكن لإيقاف إطلاق النار».

وتابع مندوب فلسطين بمجلس الأمن، في كلمته بمؤتمر على هامش اجتماعات مجلس الأمن اليوم: «المجموعة العربية لن تتوقف عن المطالبة بالحق الفلسطيني ووقف إطلاق النار، وسيكون مجلس الأمن الخطوة القادمة في مناسبات متتالية».

وأكد: «نصّر على تحميل مجلس الأمن مسؤوليته التي يقرها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وندرك أنه كلما فات الوقت فالأرواح تزهق والمعاناة تتعمق لأكثر من مليون ونصف إنسان في رفح الفلسطينية، ونتحرك على جميع المستويات والمحافل، ولكن سيكون مجلس الأمن دائماً نصب أعيننا لأنها مسؤوليته التاريخية والقانونية والأخلاقية».