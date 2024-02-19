حكومة نتنياهو تمنع رئيس البرازيل من دخول إسرائيل بعد تشبيه حرب غزة بالهولوكوست

صنفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بأنه شخص غير مرغوب فيه، وغير مرحب به في إسرائيل، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتشبيه جرائم الإبادة الجماعية في القطاع بالمحرقة النازية ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية «الهولوكوست».

وقال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: «لن ننسى ولن نغفر، إنه هجوم معاد للسامية خطير، باسمي وباسم مواطني إسرائيل، أخبروا الرئيس لولا أنه شخص غير مرغوب فيه بإسرائيل حتى يتراجع عن تصريحاته»، بحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية.

تصريحات الرئيس البرازيلي بشأن الحرب في غزة

وكان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قال خلال مشاركته بالقمة السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا: «ما يحدث في قطاع غزة لا مثيل له في التاريخ، الحقيقة أن ذلك حدث حينما قرر هتلر قتل اليهود»، مضيفًا: «ليست حرب جنود ضد جنود، إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ضد نساء وأطفال».