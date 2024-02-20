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روسيا: واشنطن تمارس ازدواجية المعايير وتمنح إسرائيل الوقت لقتل المدنيين

كتب:

شريف سليمان
05:59 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
الحرب على غزة

الحرب على غزة

أكد المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، أن العنف مستمر في قطاع غزة للشهر الخامس، وعدد المدنيين الشهداء تجاوز 30 ألفا، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». 

وأوضح المندوب الروسي، فى جلسة لمجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، أن مقتل كل هؤلاء المدنيين في غزة يعد تقاعسا مخزيا وصمتا على جرائم القتل الجماعي. 

ولفت إلى أن واشنطن تمارس ازدواجية المعايير، وتطالب بإعطاء الوقت من أجل إطلاق سراح المحتجزين، لكنها في الحقيقة تمنح الوقت لإسرائيل لقتل مزيد من الفلسطينيين. 

وذكر المندوب الروسي أنه حتى الآن عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار لوقف إطلاق النار، وواشنطن منعت ذلك 3 مرات، لافتًا إلى أن المقترح العربي متوازن ويراعي ملاحظات الجميع غير أن وفد الولايات المتحدة يصر على عرقلة الأمر.

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بقلم شريف سليمان