قصواء الخلالي: إحباط الولايات المتحدة قرار وقف إطلاق النار في غزة يكشف موقفها الحقيقي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن هناك تصاعدا في الأحداث فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، منوهة استمرار تكدس النازحين الفلسطينيين حتى الآن، بعدما شن الاحتلال الإسرائيلي هجوم غاشم عليهم.

وأكملت الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «cbc»، أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار قدمته الجزائر في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، موضحة أن هذا القرار جاء كاشفا موقفهم الحقيقي.

وأوضحت الخلالي أن الولايات المتحدة الأمريكية بررت هذا الموقف بأن القرار الذي اقترحته الجزائر سيؤثر سلبًا على المفاوضات الحساسة الجارية في المنطقة.

ولفتت قصواء النظر إلى وجود استهجان على كل الأصعدة المختلفة لموقف أمريكا في الاعتراض على قرار وقف إطلاق النار، ونفاق مواقفهم مع القضية، عكس ما فعلوا مع أوكرانيا في حربها مع روسيا، مشيرًا إلى أن مصر أعربت عن أسفها البالغ ورفضها تكرار رفض مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.