الإعلامية قصواء الخلالي: افتتاح منتدى شباب العالم يليق باسم مصر

أعربت الإعلامية قصواء الخلالي، عن سعادتها بافتتاح منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، أمس الاثنين، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكتبت مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»: «سعدت بالافتتاح المشرف جملة وتفصيلا، واللائق باسم مصر العظيم؛ تاريخًا، وواقعًا، وقيادةً سياسيةً، وثقلًا دوليا».

الحدث كان لافتا وناضجا

وأضافت الإعلامية، أن مصر تنظم النسخة الرابعة من المنتدى رغم كل التحديات المعاصرة؛ وكان الحدث لافتًا وناضجًا، معربة عن أمل المشاركين في أن يكون منتدى شباب العالم برمته، ومع اكتمال فعالياته، وجني ثمار تجارب شبابه المتنوعة، المتوهجة، الفاعلة، أقوى وأعمق تأثيرًا على الأصعدة الحيوية الناعمة.

مشروع بناء الإنسان

وأشارت إلى أنّ قراءة المشهد تؤكد أن تجربةَ مصر الكبرى؛ في خوض غمار معركة الوعي الحالية، ونهج خُطى مشروع بناء الإنسان الراهن، لم تكن هدفًا داخليًا للدولة المصرية فقط، بل إن مصر تهديها حقًا؛ عبر منبر عالمي الصدى، للإنسانية جمعاء.

وشهد أمس الاثنين، انطلاق فعاليات الحفل الافتتاحي لمنتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، حتى 13 يناير الحالي، تحت رعاية الرئيس السيسي.

وتُعقد جلسات المنتدى في مدينة السلام بشرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»، بمشاركة الشباب من 196 دولة، حيث وجه المنظمون الحضور في القاعة الرئيسة بالالتزام بالجلوس على المقاعد تمهيدًا لافتتاح المنتدى بشكل رسمي.

ويناقش المنتدى أبرز القضايا الدولية المثُارة مؤخرا، وعلى رأسها تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والتحول الرقمي والتغير المناخي والمشروع الرئاسي «حياة كريمة».