مندوب فلسطين بمجلس الأمن: ننتظر استئناف الجلسة الطارئة لنقرر ما سنفعله

قال مندوب فلسطين بمجلس الأمن، رياض منصور، «إنَّ جميع الخيارات متاحة أمامنا، وفي انتظار استئناف الجلسة الطارئة، وسنقرر متى سنفعل هذا وإذا كنا سنستخدم نفس اللغة أم لغة أخرى».

مندوب فلسطين: كل الخيارات متاحة

وتابع مندوب فلسطين بمجلس الأمن، في كلمته بمؤتمر عُقد على هامش اجتماعات مجلس الأمن اليوم: «كمجموعة عربية، نفكر في عديد من الاحتمالات، مثل من سيستخدم حق الفيتو، وكيف سيكون مسؤولا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؟.. والأمر مرجح حدوثه خلال الأيام العشرة المقبلة، وكل الخيارات متاحة أمامنا، وسنستمر في الاجتماع كمجموعة عربية ونناقش هذه الخيارات، ولن نتوقف حتى ننجح في التوصل لوقف إطلاق النار».

وأكد: «بإمكاننا توقع خطوة من المجموعة العربية في وقت قريب بالجمعية العامة، وعلى الأرجح سنتصرف وفقا لهذا، وندافع بشكل قوي عن الأمين العام ومركزه في الدعوة لوقف إطلاق النار مبكرا، ونحييه على شجاعته في إثارة المادة 99 بمجلس الأمن، ونحن مدافعون عن كل وكالات الأمم المتحدة التي تعمل بالمجال الإنساني».

وقال إنَّ جميع ما قيل بشأن حرب غزة من الطرف الآخر مجرد أكاذيب لا تعكس الواقع، ويجب فضح التعنت والغرور وعدم الاستماع للمجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن ويجب الإشارة إلى عدم تنفيذ إسرائيل لقرارات مجلس الأمن».