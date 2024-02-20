افتتاح وحدة الأسنان المطورة بحي الجمرك بالإسكندرية

افتتحت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك وحدة الأسنان المطورة بطب أسرة الحجاري، وذلك بحضور الدكتور مراد ظريف مدير منطقة الجمرك الطبية، والدكتور أشرف سليم، مدير إدارة طب الأسنان، بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والدكتور هاني جرجس مدير إدارة طب الأسنان بمنطقة الجمرك الطبية، ومديري الإدارات المعنية بالحي من التنمية المحلية والعلاقات العامة والإعلام .

وحدة أسنان مطورة

قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية لـ«الوطن» إن الدولة تحرص دائماً على توفير كافة الخدمات للمواطنين ومنها الخدمات الصحية والطبية لذلك تم افتتاح وحدة الأسنان المطورة بوحدة صحة الحجاري وتم تزويدها بأحدث أجهزة علاج الأسنان وذلك لتقديم خدمة متميزة بأجر رمزي للمواطنين المترددين على وحدة صحة الحجاري من أهالى مناطق حي الجمرك إلى جانب باقي الخدمات الصحية التي تقدمها إدارة الجمرك الطبية للمواطنين.

خدمة المواطنين

وأضافت خليفة، أنها قامت بجولة على عيادات طب الأسرة وأعمال مكاتب الصحة والمبادرات الرئاسية المفعلة والخدمات المختلفة التي تقدمها الوحدة من تنظيم الأسرة والطوارئ والمعامل والتحاليل وغيرها، وجاء ذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني الحي، حيث يحرص الحي بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية من التأكد من تقديم كافة الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.