ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة: إجماع دولي على وقف إطلاق النار في غزة

قال ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، إن المملكة المتحدة امتنعت عن التصويت في جلسة لمجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، والذي جمع 13 صوتا، مشيرًا إلى أن هذا المعدل يقترب من الإجماع الدولي، لكن أمريكا استخدمت حق الفيتو لإيقاف القرار، متابعًا: «طالما الولايات المتحدة مستمرة فيما تفعل سنستمر في الضغط عليها بكل الوسائل القانونية بالأمم المتحدة».

أضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أن هناك تحركات أخرى تتم خارج الأمم المتحدة، منها جهود إعادة إحياء عملية السلام بعد توقف إطلاق النار، متابعًا: «كل الجهود من شأنها الضغط على الولايات المتحدة للعدول عن رأيها في القضية».

اختلاف في المواقف الأمريكية الإسرائيلية

واستكمل: «بدأنا نشهد اختلافا كبيرا في المواقف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وإن كان لم يصل إلى مرحلة تصويت الولايات المتحدة مع مشروع القرار العربي، لكن مع السعي إلى الفصل بين القرارات الأمريكية والإسرائيلية سنصل إلى المبتغى العربي وهو وقف فوري لإطلاق النار وإنقاذ ضحايا الشعب الفلسطيني».