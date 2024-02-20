رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

لميس الحديدي عن «الفيتو الأمريكي»: واشنطن شريكة في جرائم الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

شريف سليمان
10:38 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
الإعلامية لميس الحديدي

الإعلامية لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن أمريكا استخدمت الفيتو للمرة الثالثة ضد مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في غزة، حيث صوت نحو 13 عضوا بالموافقة، بينما رفضته أمريكا، وامتنعت بريطانيا عن التصويت، فيما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الغاشم في غزة، ليرتفع أعداد الشهداء لأكثر من 29 ألف شهيد، بينما تهدد المجاعة 700 ألف فلسطيني.

وأضافت «الحديدي» عبر برنامجها "«كلمة أخيرة»، والذي تقدمه على شاشة ON: «برنامج الغذاء العالمي قال إنه سيوقف المساعدات بسبب تعرض القوافل إلى القصف والنهب والاعتداء». 

وتابعت: «في غزة من لا يموت بالقصف يموت بالجوع ونقص المياه والدواء، بينما واشنطن تقدم غطاء جديدا لإسرائيل لاستمرار القتل، يموت الناس مش مهم.. المهم إطلاق المحتجزين الإسرائيليين لانهم يعتقدون أن هؤلاء هم البشر، بينما 29 ألف ليسوا مصنفين على أنهم بشر لدى واشنطن التي ترعى حقوق الانسان في العالم، وهي الشريك الرئيسي لهذه المجازر على الأرض أما باقي العالم فقد تخلى عن الإنسانية ووقف عاجزا أمام البطش الإسرائيلي». 

وأوضحت، أنها تتمنى عملا عربيا جماعيا لكسر الحصار على غزة: «لا يمكن أن نبقي الشعب الفلسطيني تحت وطأة القواعد الإسرائيلية الصارمة في المساعدات في معبري رفح وكرم أبو سالم تحت رحمة دولي مزدوج المعايير لا يرى هؤلاء بشر وأن هؤلاء الأطفال يستحقون الحياة والأمل، صور غزة سبة في جبين العالم، ولا تنتظروا العالم فهذا عالم أصم وأبكم لا يرانا، وإنما يرى أوكرانيا فقط». 

اقرأ المزيد:

ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة: إجماع دولي على وقف إطلاق النار في غزة

قصواء الخلالي: إحباط الولايات المتحدة قرار وقف إطلاق النار في غزة يكشف موقفها الحقيقي

مندوب مصر بمجلس الأمن: مصر وقطر تخوضان مفاوضات شائكة لوقف إطلاق النار في غزة

مندوب فلسطين بمجلس الأمن: سنطرق كل الأبواب لإيقاف العدوان على غزة

حركة فتح: هناك ضرورة دبلوماسية قضائية لمواصلة التحرك عالميا بشأن غزة

مندوبة قطر بمجلس الأمن: نبذل جهودا مع مصر لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات
بقلم شريف سليمان