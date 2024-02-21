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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 21-2-2024 مهنيا وعاطفيا

كتب:

صفية النجار
03:28 ص | الأربعاء 21 فبراير 2024
برج العقرب

برج العقرب

يتميز برج العقرب بشخصية قيادية حكيمة وشجاعة، ويمتلك قلبًا عطوفا رحيما، يحتوى الآخرين وينصت لهم جيداً، ويحفظ الأسرار لذلك فهو من الأصدقاء المفضلين لدى الجميع، يبذل مجهود في عمله ويخطط لمستقبله ويبتكر الأفكار المبدعة والمميزة ويسابق من حوله.

ومن مشاهير برج العقرب مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 21-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج العقرب بأنك تشعر بالحيوية والطاقة والنشاط فاستغله في عملك حتى تتقدم للأمام، كما أن اطلاعك على ما هو جديد جعلك في المقدمة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، فإن حبك  لشريك حياتك جعلك تعيش حالة من السعادة والبهجة والاستقرار الذي أثر بشكل إيجابي في نفسية أطفالك وجعلك من الأزواج المثاليين.

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بقلم صفية النجار