صحة الشرقية تكشف أعراض الكوليسترول.. أطعمة تخفف من حدة المرض

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، عن مشروبات وخضروات تساعد على خفض الكوليسترول المرتفع في الجسم.

أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم

وقالت مديرية الصحة خلال نشرة توعوية أصدرتها مساء أمس، إن أعراض ارتفاع الكوليسترول تتمثل في الشعور بألم في الصدر ودوخة ودوار وتعرق وضيق في التنفس وسعال أو صفير أثناء التنفس وشعور بنوبة هلع.

الحفاظ على صحة الشرايين والقلب

ولفتت إلى أن هناك العديد من المشروبات والخضروات التي يمكن تناولها لخفض مستوى الكوليسترول، للحفاظ على صحة الشرايين والقلب وتجنب التعرض للجلطات والأزمات القلبية.

المشروبات التي تخفض الكوليسترول

وأوضحت مديرية الصحة، أن المشروبات التي تخفض الكوليسترول هي: «التوت، والقرفة، والكركم، ومشروبات الخضروات الورقية مثل السبانخ الأفوكادو».

الخضروات التي تقلل من نسبة الكوليسترول

وأشارت إلى أن الخضروات التي تقلل من نسبة الكوليسترول هي الكرنب، حيث يحتوي على البوتاسيوم والألياف وحمض الفوليك والكالسيوم، والفجل يحتوي على كالسيوم وبوتاسيوم ويمنع التهاب الشرايين، والبروكلي الذي يساعد على تقليل مستويات الدهون الثلاثية وطرد الكوليسترول الضار، والقرنبيط حيث يحتوي على نوع من الدهون تمنع الأمعاء من امتصاص الكوليسترول، والجزر حيث يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.