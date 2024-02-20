توضيح مهم من «الصحة» بشأن الوباء «X» بعد التحذيرات العالمية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، إنّ المرض «X» ليس وباء حقيقيا، بل مصطلح افتراضي أطلقته منظمة الصحة العالمية كي تستعد الدول لأي وباء منعا لحدوث أي مضاعفات صحية كما حدث خلال جائحة فيروس كورونا.

هل تتعرض مصر إلى وباء إكس الجديد؟

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنّ منظمة الصحة العالمية أطلقت دعوتها إلى الدول كي تستعد للوباء بشكل كافٍ، مؤكدا استعداد مصر لأي وباء قد يحدث بفضل المنظومة الصحية القوية والفرق الطبية المجهزة على أعلى مستوى.

البحث عن اللقاحات

وأضاف حسني، أنّ تكرار الدعوة من قبل منظمة الصحة العالمية للاستعداد لأي وباء، يشجع الجهات المختصة للبحث الدائم عن اللقاحات والأدوية، مشيرا إلى أنّ فيروس كورونا وباء كبير عانت منه القطاعات الصحية على مستوى العالم.

ولفت إلى تحورات كورونا التي تحدث من وقت إلى آخر، خاصة أنّه من عائلة الفيروسات التنفسية التي تتحور بشكل دائم ولكن بشكل أضعف من حيث القوة والأعراض.