«الصحة العالمية»: استهداف القطاع الصحي خطة من إسرائيل لإبادة أهالي غزة

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار بمنظمة الصحة العالمية، إنَّ المنظمة تحذر من تردي الوضع الصحي في قطاع غزة، والموقف أكثر من مأساوي وكارثي، لافتاً إلى أنه منذ 30 يناير الماضي، والمنظمة أعلنت عن تدمير 130 مؤسسة صحية داخل غزة، من بينها 30 مستشفى من أصل 36، بخلاف المستشفيات التي أعلنت خروجها عن الخدمة، كما تم تدمر 53 مركزا صحيا.

تدمير غزة

وأضاف «عصمت»، في مداخلة له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ استهداف القطاع الصحي في غزة، ضمن عمليات وخطط الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه المدنيين والإبادة الجماعية.

وتابع المستشار بمنظمة الصحة العالمية: «تدمير تام وقع لعدد 122 سيارة إسعاف، وتم استشهاد 337 فردا من القطاع الصحي و99 آخرين من العاملين بالقطاع تم اعتقالهم، وهي صورة مأساوية، فيما لا تملك منظمة الصحة العالمية أو حتى الأمم المتحدة، شيء لوقف هذا العدوان».

الأوضاع تتخطى الكارثة في غزة

فيما فسر إعلان برنامج الغذاء العالمي تعليق إدخال المساعدات لقطاع غزة بشكل مؤقت لدواعي أمنية، بأنه يرجع إلى عجز توصيل المساعدات لشمال القطاع، حيث يتم تدمير كل ما يدخل لغزة ويسقط شهداء من العاملين بالمنظمة الأممية، فما يظهر هو أن مساعدات تدخل لكن الواقع أنه لا شئ يصل في الحقيقة».

ختم: «لا غذاء ولا ماء ولا دواء.. الأوضاع في غزة تتخطى حدود الكارثة».