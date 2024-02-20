ضياء رشوان: الأزمة الإنسانية في غزة تجاوزت أي هدف سياسي

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن بريطانيا في بداية أزمة غزة أرسلت أسلحة لإسرائيل دعمتها إلا أن موقفها تغير تدريجيا خلال الأسابيع الأخيرة، وصولا إلى أن ديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا يتحدث عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويستخدم تعبيرات من قبيل وقف إطلاق النار أو هدنة ممتدة.

الولايات المتحدة خسرت الحليف الرئيسي

وأضاف رشوان، خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن بريطانيا عندما لا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن اليوم وفقط تمتنع هذا يعني أن الولايات المتحدة خسرت الحليف الرئيسي.

فرنسا صوتت على مشروع قرار وقف إطلاق النار

وأشار إلى أن فرنسا صوتت على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة اليوم، وهي ضمن التحالف الغربي للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، وبالتالي أصبحت واشنطن بمفردها، وعلى الإدارة الأمريكية إعادة موقفها.

وأوضح أن حجم الضغوط الأخلاقية والكارثة الإنسانية في غزة تجاوزت أي هدف سياسي لأي صانع قرار قد ينحاز له حتى وإن كان عاشقا وحريصا على إسرائيل ووجودها.