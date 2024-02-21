يحدث اليوم.. مصر تترافع أمام «العدل الدولية» وزيارة كبير مستشاري بايدن لمصر

من المنتظر اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 وقوع عدد من الأحداث المهمة خاصة في الشئون الدولية، وأبرزها هي زيارة رفيعة المستوى من مسئول أمريكي للقاهرة ومرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية.

وأبرز أحداث اليوم الأربعاء نرصدها لكم كما يلي:

كبير مستشاري بايدن يزور القاهرة

يزور اليوم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشئون الشرق الأوسط بريت ماكجورك، مصر ومن المقرر أن يلتقي مستشار الرئيس الأمريكي بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

مصر تترافع دفاعًا عن فلسطين

وتشهد قاعة محكمة العدل الدولية في لاهاي، جلسات الاستماع عن فلسطين وتبدأ الجلسات من الساعة 11.00 صباحًا للساعة 2.10 مساءً ومن الساعة 4.00 عصرا إلى 6.40 مساءً بتوقيت القاهرة، وتتحدث مصر في الجلسة الأولى والتي تبدأ الساعة 11.00 صباحا.

وتتقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وتقوم بالمرافعة أمام محكمة العدل الدولية اليوم.

سامح شكري يشارك في اجتماع وزراء خارجية العشرين

يشارك وزير الخارجية سامح شكري في أعمال انطلاق اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، اليوم وغدًا بالبرازيل.

ويتحدث وزير الخارجية سامح شكري خلال جلسة عمل حول دور مجموعة العشرين في التعامل مع الأزمات الدولية، وجلسة أخرى حول إصلاح الحوكمة العالمية حيث اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين.