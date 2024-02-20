خبير: تحرك مصر أمام «العدل الدولية» استكمالا لدورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية

قال حسن سلامة، أستاذ السياسة الدولية، إنَّ التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية، يعد استكمالاً لإجراءات الدعم المتواصل من جانب مصر للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ، والدور المصري لا مجال للمزايدة عليه على كل الأصعدة ومنذ بداية هذه القضية وحتى هذه اللحظة.

وأضاف «سلامة»، في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ دور مصر يتكامل على عدة أصعدة تجاه القضية الفلسطينية، سواء الصعيد السياسي أو الإنساني والإغاثي أو الاقتصادي أو العسكري، ومؤخرا يتم استكماله بالمسار القانوني، لتشارك بمذكرة ومرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية.

وتابع أستاذ السياسة الدولية: «المذكرة تظهر لـ المجتمع الدولي، أنه لم يكن يعرف، التجاوزات التي تمارسها سلطات الاحتلال والتي ليست وليدة اللحظة، بل منذ احتلالها الأراضي العربية عام 1967 وحتى الآن، وعدم التزام الأخيرة كقوة احتلال بالواجبات المفروضة عليها إزاء الشعب الذي تحتله، وهو الشعب الفلسطيني صاحب الأرض».