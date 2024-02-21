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سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 21-2-2024

كتب:

محمد سيف
08:56 ص | الأربعاء 21 فبراير 2024
الدينار الكويتي

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 21-2-2024 في البنوك المختلفة، نحو 100.61 جنيه للبيع، و100.15 جنيه للشراء في البنك المركزي، بحسب منصة البنك.

سعر صرف الدينار الكويتي 

وتنشر «الوطن» سعر صرف الدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 21-2-2024، بحسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية، التي كشفته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 21-2-2024 إلى نحو 100.32 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 21-2-2024 إلى نحو 99.95 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، في بنك القاهرة 100.73 جنيه للبيع، و99.73 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية الأربعاء 21-2-2024 نحو 100.71 للبيع، و97.04 جنيه للشراء.

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بقلم محمد سيف