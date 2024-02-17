سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 17-2-2024 في البنوك

استقرار كبير شهده سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 17-2-2024 في البنوك المختلفة، حيث جاء سعر البيع بمبلغ 100.61 جنيه، في حين سجل سعر الشراء مبلغ الـ 100.15 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، حسبما المنصات الرسمية الخاصة بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر صرف الدينار الكويتي

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر صرف الدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 17-2-2024، بحسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية، التي كشفته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 17-2-2024 إلى نحو 100.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم نحو 99.27 جنيه للشراء.

في حين وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 17-2-2024 إلى نحو 99.95 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، في بنك القاهرة 100.73 جنيه للبيع، و99.73 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

كما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية السبت 16-2-2024 نحو 100.71 للبيع، و97.04 جنيه للشراء.