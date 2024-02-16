سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 16-2-2024 في البنوك المختلفة، نحو 100.61 جنيه للبيع، و100.15 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، بحسب المنصات الرسمية الخاصة بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر صرف الدينار الكويتي

تستعرض «الوطن» سعر صرف الدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 16-2-2024، بحسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية، التي كشفته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 16-2-2024 إلى نحو 100.32 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم نحو 99.27 جنيه للشراء.

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 16-2-2024 إلى نحو 99.95 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، في بنك القاهرة 100.73 جنيه للبيع، و99.73 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

كما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية الجمعة 16-2-2024 نحو 100.71 للبيع، و97.04 جنيه للشراء.