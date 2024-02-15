سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال نهاية التعاملات

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 15-2-2024 في البنوك المختلفة، نحو 100.61 جنيه للبيع، و100.15 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، بحسب المنصات الرسمية الخاصة بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر صرف الدينار الكويتي

ترصد «الوطن» سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 15-2-2024 بحسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية، التي كشفته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 15-2-2024 إلى نحو 100.32 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 99.27 جنيه للشراء.

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 15-2-2024 إلى نحو 99.95 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة للبيع 100.73 جنيه، وللشراء 99.73 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية الخميس 15-2-2024 للبيع 100.71 وللشراء 97.04 جنيه.