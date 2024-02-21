أعضاء بالكونجرس الأمريكي: لدينا أمل كبير في وقف الحرب بغزة قبل رمضان

أعرب ريتشارد بلومنتال وكريس كونز، عضوان بارزان بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن أملهما في تحقيق هدنة إنسانية بغزة قبل شهر رمضان، ملوحين بأن هناك أملا كبيرا في التوصل إلى اتفاق في وقت قريب من أجل إطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية مقابل وقف القتال.

جاءت تصريحات العضوين الديمقراطيين في مقابلة مع رويترز في عمان، على هامش لقائهما مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان بعد إجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين في القدس.

من جانبه، قال بلومنتال، عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن الفترة المقبلة قد تشهد توقفا لإطلاق النيران، وأن المحادثات مع القادة الإسرائيليين تشير إلى انفتاح إسرائيل على وقف مؤقت للعمليات.

فتح الطريق أمام مفاوضات جديدة

وتابع أن التوصل إلى اتفاق من شأنه فتح الطريق أمام مفاوضات جديدة ربما تصل إلى حكم ذاتي للفلسطينيين، لكن على الجانب الآخر الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، يعقد الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار.

إسرائيل لن تدفع أي ثمن مقابل عودة المحتجزين

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في تصريحات سابقة، إن إسرائيل لن تدفع أي ثمن مقابل عودة المحتجزين، والسبيل لإطلاق سراحهم هو تكثيف الضغط العسكري على غزة وهزيمة الفصائل الفلسطينية.