6 معلومات عن الفنان محمد عزمي.. أبهر الجمهور في «حدوتة منسية»

دخل القلوب بتعبيراته المتقنة وصدق تمثيله، لدرجة جعلت محمد عزمي، فنان من ذوي القدرات الخاصة، امتلاك قلوب المشاهدين خلال مشاركته في مسلسل قمر هادي، ليثبت قدرته في التمثيل، وكلما يعاود الظهور يكون له طابع خاص، وهذه المرة كان ضمن فريق عمل مسلسل حدوتة منسية، الذي أشاد به الجمهور وتطلعوا له بمستقبل فني واعد.

محمد عزمي في حدوتة منسية

شهدت الحلقة 19 من مسلسل حدوتة منسية أداءً مميزا من الفنان محمد عزمي، إذ ظهرت حقيقة جديدة بشأن «نوح» الشخصية التي يؤديها الفنان محمود حجازي، بعدما كشفت الفنانة سوسن بدر أنه الشقيق التوأم لـ عزمي، وما أن عرف حتى ظهر بتعبيراته الحب الصادقة، بأداء رائع من نوع خاص.

معلومات عن الفنان محمد عزمي

وبحسب حديثه مع الفنانة إسعاد يونس، خلال برنامج «صاحبة السعادة»، نقدم لكم معلومات عن الفنان محمد عزمي:

- وُلد في 17 يوليو عام 1993.

- من مواليد محافظة القليوبية.

- تخرج في كلية الأداب جامعة بنها 2015.

- من ذوي القدرات الخاصة.

- أول دور شارك فيه كان بمسلسل قمر هادي عام 2019.

- ظهر في العديد من البرامج التلفزيونية للتوعية بدور ذوي القدرات الخاصة.

حبه عزمي لفن التمثيل

خلال ظهوره في البرنامج، عبر عزمي عن عشقه لهوايته الأساسية وهي التمثيل، وأنه كان يحتفظ بالأفلام والمسلسلات منذ الصغر: «بحب التمثيل ومثلى الأعلى الفنان أحمد زكي وهاني سلامة، وكان أحلامي توصيل رسالة أن مهما كانت الظروف المعاقين لازم يتحدوا نفسهم، وأول دور عملته لاقيت ردود أفعال إيجابية لأنه مفيش مستحيل، وتغلبت على كل المعوقات، والفنان هاني سلامة اللي رشحني للكاميرا والتمثيل».