«الذنب» مسلسل جديد يجمع هاني سلامة ودرة

يتعاون الثنائي هاني سلامة ودرة، في مسلسل جديد يحمل اسمًا مبدئيًا وهو «الذنب»، ومن المُقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية عام 2024، فيما تواصل الشركة المنتجة التحضيرات النهائية في الوقت الحالي.

مسلسل «الذنب» مكون من 10 حلقات فقط، والقصة لـ شاهيناز الفقي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق، ويُشارك في البطولة ماجد المصري، وبسنت شوقي، وريم سامي، وآخرين، بينما موعد التصوير سيُحدد لاحقًا.

ويأتي تعاون هاني سلامة ودرة، بعدما قدّما عددًا من التجارب الفنية الناجحة، مثل «الأولة في الغرام»، و«نصيبي وقسمتك»، وكان آخر أعمالهم معًا مسلسل «بين السما والأرض» والذي حقق نجاحًا نقديًا وجماهيريًا كبيرًا وقت عرضه.

أبطال وأحداث مسلسل بين السما والأرض

مسلسل «بين السما والأرض» هو عمل درامي، ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة الـ15 حلقة، وهو مأخوذ عن قصة فيلم بنفس العنوان للكاتب الراحل نجيب محفوظ، وأعاد صياغتها الكاتب إسلام حافظ، والعمل من إخراج محمد جمال العدل.

والعمل بطولة هاني سلامة، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، ويسرا اللوزي، ومحمود الليثي، ونجلاء بدر، وندى موسى، ونورهان، ومحمد لطفي، إخراج ماندو العدل، والمسلسل مأخوذ عن قصة الكاتب نجيب محفوظ التي تحمل نفس الاسم.