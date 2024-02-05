محمود حجازي يكشف أصعب مشاهده في مسلسل «حدوتة منسية»

يواصل مسلسل «حدوتة منسية» حشد ردود أفعال قوية، بعد عرضه على شاشة قناة cbc، ومنصة watch it، وتصدر لقائمة الأعلى مشاهدة عليها، والذي يقدم قضايا اجتماعية متنوعة ضمن موسم مسلسلات «الأوف سيزون».

أصعب مشاهد محمود حجازي في مسلسل حدوتة منسية

وأوضح الفنان محمود حجازي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مسلسل «حدوتة منسية»، يُعد علامة فارقة في مشواره الفني، لأنّ شخصية «نوح» التي يقدمها خلال الأحداث مختلفة عما قدمه من قبل، وتتضمن العديد من المشاهد الهامة، والتي استغرقت منه مجهودًا كبيرًا في تحضيراتها.

وأضاف «حجازي»، أنه من أصعب مشاهده في المسلسل هو مشهد الغرق، قائلا: «المشهد كان صعب جدًا وأصريت على تصويره بنفسي بدون وجود دوبلير، ونطيت في نص البحر وفي فصل الشتاء.. بس كنت فخور بنفسي وبتعبي على الشخصة».

أحداث وأبطال حدوتة منسية

وتدور أحداث مسلسل «حدوتة منسية» في إطار اجتماعي تشويقي، حول العديد من القضايا المجتمعية من بينها التبني والهجرة الغير شرعية والنزاع على الميراث وغيرها، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، وهم سوسن بدر، أحمد فهيم، عبير صبري، طارق صبري، محمد علي رزق، وعدد آخر من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي الدين، وإنتاج شركة فانتدج بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.