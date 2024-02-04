محمود حجازي يكشف كواليس مشهد ضربه في مسلسل حدوتة منسية «فيديو»

كشف الفنان محمود حجازي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، كواليس مشهد ضربه في مسلسل حدوتة منسية، الذي يعرض حاليا علي قنوات cbc.

ونشر حجازي، فيديو من كواليس مشهد ضربه في المسلسل معلقا: «نوح مش هيسكت على اللي حصل»؛ لتنهال عليه تعليقات الجمهور بإشادات بدوره في مسلسل حدوتة منسية.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

ويشارك في مسلسل حدوتة منسية، مجموعة من نجوم الفن؛ أبرزهم سوسن بدر وأحمد فهيم وأحمد حجازي ومحمد علي رزق وهشام إسماعيل، وطارق صبري وريم سامي ونانسي صلاح وأمير صلاح الدين ودعاء حكم وهلا السعيد، وعبير منير وعبير صبري، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين، وإنتاج فانتدج برودكشن.