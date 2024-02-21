حقيقة مقتل عالم ذرة إسرائيلي.. «فرانس برس» تكذّب الإعلام العبري

في استمرار للحملات الكاذبة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي، كشفت صحيفة فرانس برس حقيقة منشور متداول مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب ادعوا أنّه عالم ذرة إسرائيلي قُتل إثر هجوم مسلّح في 16 فبراير الماضي جنوب دولة الاحتلال في الواقعة المعروفة بـ«هجوم كريات ملاخي».

وكان شابا فتح النار في محطة حافلات قرب بلدة كريات ملاخي عند تقاطع المسمية في يوم 16 فبراير، ما تسبب في مقتل شابين وإصابة 4 آخرين.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة لشاب يضع نظارات، معلقين أنّه عالم ذرّة يدعى «يشاي جارتنر»، فيما كتب مستخدمون أنّ النادي النووي الإسرائيلي فقد خبيرا مهما، إلا أنّ هذا الشاب ليس عالم ذرة مثلما ادّعت المنشورات بل هو طالب في معهد دينيّ يهوديّ من مستوطنة موديعين عيليت في الضفة الغربية المحتلة، وقُتل فعلاً في هجوم كريات ملاخي.

الشرطة منعت نشر تفاصيل تحقيقات الهجوم

وأفادت «فرانس برس» بأنّ التفتيش عن الصورة عبر محرّكات البحث أظهر أنّها نشرت على وسائل إعلام إسرائيليّة وغربيّة يوم الهجوم على أنّها لطالب في معهد ديني قضى فعلا في الحادث، وفق «تايمز أوف إسرائيل» و«يديعوت أحرونوت» و«آي 24 نيوز»، وموقع «ذا استراليان جويش نيوز».

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمرا قضائيا يمنع نشر تفاصيل التحقيقات في الهجوم، فيما اكتفت بنشر صور واسم منفذ الهجوم صاحب الأربعين عاما وهو من مخيم شعفاط في مدينة القدس الشرقية المحتلة وعمره 40 عامًا.