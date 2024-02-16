نتنياهو عن عملية كريات ملاخي: إسرائيل بالكامل أصبحت خط مواجهة

أكد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن عملية كريات ملاخي تذكر الإسرائيليين، بأن إسرائيل بالكامل أصبحت خط مواجهة، وفق خبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وقال نتنياهو: «سنواصل القتال حتى النصر الكامل على كل الجبهات واستعادة الأمن السلام لجميع الإسرائيليين».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، سقوط قتيلين و4 جرحى في حادث إطلاق النار بمستوطنة كريات ملاخي شرق أسدود، بينما استشهد منفذ العملية.