أسهل طريقة لعمل البسبوسة في المنزل.. «وصفة مضمونة زي المحلات»

البسبوسة من أشهر أنواع الحلوى في المطبخ الشرقي، وهي عبارة عن كعكة مصنوعة من السميد «الطحين الناعم» والسكر واللوز والزيت، وتتميز بقوامها اللين والرطب، كما تشتهر بمذاقها الحلو والمميز، وتقدم عادةً في المناسبات الخاصة والأعياد، وتعتبر من الحلويات الشعبية في العديد من البلدان العربية والشرقية، لذا يهتم العديد من السيدات بمعرفة أسهل طريقة لعمل البسبوسة مثل المحلات، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

طريقة عمل البسبوسة

تُحضّر البسبوسة بطرق وأشكال مختلفة ومتنوعة، وتختلف طريقة إعداها بين البلدان وحتى بين المناطق داخل البلاد نفسها، وإليك أسهل طريقة عمل البسبوسة:

مكونات طريقة عمل البسبوسة

2 كوب سميد ناعم.

1 كوب سكر.

1 كوب لبن طبيعي.

1/2 كوب زيت نباتي.

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

1/2 كوب لوز مطحون.

1/4 كوب شراب السكر أو عسل (شربات).

أسهل طريقة عمل البسبوسة

ولكر تحضري أسهل طريقة لعمل البسبوسة، قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وادهني صينية فرن بالزيت في وعاء كبير، امزجي السميد، السكر، اللبن، الزيت، والبيكنج باودر جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

- ضيفي اللوز المطحون إلى الخليط وامزجيه جيدا.

- اسكبي الخليط في الصينية المدهونة.

- قطعي البسبوسة إلى مربعات أو أشكال مستطيلة بواسطة سكين.

- ضعي الصينية في الفرن المُسخن مسبقًا لمدة تتراوح بين 25-30 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

- بعد إخراج البسبوسة من الفرن، اتركيها تبرد قليلا ثم صبي الشراب (السكر أو العسل) فوقها بالتساوي.

- اتركي البسبوسة تبرد تمامًا قبل التقديم.

- تقدم البسبوسة عادةً كحلوى بعد الوجبات الرئيسية، ويمكن أن تقدم مع كوب من الشاي الساخن أو القهوة، للاستمتاع بطعمها الرائع وقوامها اللين.