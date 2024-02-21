أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة القليوبية.. تخفيضات كبيرة 

كشفت مديرية التموين بالتنسيق مع وزارة الداخلية عن أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة القليوبية، في منافذ المبادرة المنتشرة بالمحافظة لتوفير السلع الغذائية بعروض مخفضة وتخفيضات تصل إلى 25% للزيت والسمن والسكر والأرز واللحوم والدواجن في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

تستعرض «الوطن» أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة القليوبية.

أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة القليوبية

أوضحت مديرية التموين في بيان لها أنه في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التموين والتجارة والداخلية تشهد أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة القليوبية استقرارا لتوفير السلع الغذائية بالمنافذ الثابتة والمتحركة بتخفيضات تصل إلى 25% كالتالي :

- السكر من 27 جنيها للكيلو

- الزيت من 75 وحتى 220 جنيها حسب الوزن والنوعية

- الأرز من 27 جنيها إلى 31 جنيها للكيلو حسب النوعية العادي والعريض.

- المكرونة من 11 جنيها وحتى 28 جنيها حسب الوزن

- السمن من 155 جنيها وحتى 220 جنيها حسب الحجم والنوعية

- الفول من 50 جنيها

- البلح من 40 جنيها للكيلو

مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة القليوبية

أوضح البيان أن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة القليوبية تأتي في إطار العمل علي تنوع الخدمات والمبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة من خلال عدد محاور ومبادرات معارض اهلا رمضان والشوادر والمنافذ كالتالي:

- 119 منفذا ثابتًا و129 منفذًا متحركا تابعة للدولة وشباب الخريجين ووزارة الزراعة والتموين والداخلية والغرفة التجارية

- 350 فرع جمعيتي

- 89 مجمعًا استهلاكيًا

- 4 شوادر ومعارض موسمي

- 1600 تاجر ببنها وطوخ وشبرا الخيمة

بجانب توفير شوادر ومعارض لبيع السلع الأساسية بأسعار مقبولة بمدن المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالقليوبية.