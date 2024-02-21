مواطنون بعد افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في بني سويف: «ياريت يفضل طول السنة»

أشاد عدد من المواطنين بافتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة بني سويف، لما يوفره من منتجات وسلع أساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30%، بالإضافة إلى تنوعها، ولاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين وبخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

اشادة المواطنين بافتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة بني سويف

ولقى افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة بنى سويف، إشادة كبيرة من المواطنين لما يقدمه المعرض من سلع أساسية ومنتجات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، بنسبة تخفيض تصل إلى 30% على أغلب السلع الأساسية والمنتجات، كما أتاح المعرض ياميش رمضان.

وقال محمود سعيد، أحد الأهالي المترددين على المعرض: «الحقيقة إن الأسعار داخل المعرض أقل بكثير عن الأسواق، ويوجد تنوع في السلع، بالإضافة إلى وجود السكر بسعر 27 جنيها للكيلو»، بينما قالت فتحية محمدين: «يا ريت المعارض تفضل متوفرة طوال العام، لأن الأسعار داخلها أقل بكثير عن المحال التجارية والهايبرات، فعلًا في تخفيضات كبيرة في الأسعار».

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2024 في بني سويف

وشهدت أسعار السلع الأساسية في معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة بني سويف تخفيضات وصلت إلى 30% عن مثيلاتها، بالإضافة إلى تنوع السلع والتي تضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، اللحوم والخضروات والفاكهة، كالتالي:

كيلو اللحم: 280 جنيهًا

كيلو السكر: 27 جنيهًا

كيلو الأرز : من 25 إلى 35 جنيهًا

عبوة زيت 1 لتر: من 40: 95 جنيهًا

1 كيلو مكرونة: 26 جنيهًا

1 كيلو حلوى طحينية: 80 جنيهًا.