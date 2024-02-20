أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في بني سويف.. تخفيضات 40% على السلع

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة الداخلية أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة بني سويف، بتخفيضات تصل إلى 40% على السلع المعروضة في المنافذ.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في بني سويف

وتستعرض «الوطن» أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة بني سويف.

1 ــ منفذ وشادر «كلنا واحد» بميدان المديرية في مدينة بني سويف.

2 ــ منفذ أمان بشارع المستشفى بجوار البنك الأهلي في مركز ناصر.

3 ــ منفذ أمان بشارع مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية.

4 ــ منفذ أمان بجور إدارة شرطة النجدة بمدينة بني سويف.

5 ــ منفذ أمان بجوار نقطة شرطة الغمراوي بمدينة بني سويف.

6 ــ منفذ أمان بمدينة إهناسيا خلف استراحة الوحدة المحلية.

7 ــ منفذ أمان شارع اسلام بجوار نقطة شرطة الجزيرة.

8 ــ منفذ أمان بشارع المحطة بمركز الواسطى.

9 ــ منفذ أمان بشارع عبد السلام عارف أمام مديرية التموين.

10 ــ منفذ أمان بشارع مجلس المدينة بجوار مدرسة الفشن الإبتدائية.

11 ــ منفذ أمان في مركز ناصر بجوار مبنى أملاك الدولة وإعلام ناصر.

12 ــ كما تضمن المبادرة عدد من السلاسل والهايبر ماركت بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وزارة الداخلية تواصل إطلاق مبادرة كلنا واحد في المحافظات

وواصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 25 من مبادرة كلنا واحد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث جرى مضاعفة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض لتصل إلى 2148 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين .