«التنمية المحلية»: تنفيذ 210.7 ألف مشروع بقروض 28 مليار جنيه

تلقى اللواء هشام وزير التنمية المحلية، تقريرا اليوم الأربعاء عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» منذ انطلاقه وحتى شهر فبراير 2024، موضحًا أن المشروع ساهم في تنفيذ 210,7 ألف مشروع بقروض حوالي 28 مليار جنيه؛ ما ساهم في توفير فرص عمل تجاوزت 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.

تمكين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة

وأكد اللواء هشام آمنة، أن تمكين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في إقامتها ودعم نجاحها يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الاقتصاد الوطني، كما تعتبر الشركات الصغيرة من محركات النمو بل وتعتبر العمود الفقري للتوسع الاقتصادي من قبل العديد من الحكومات، بالإضافة إلى أن الأنشطة والمشروعات المتناهية الصغر خاصة التي تمتلكها المرأة تعد مصدر أساسياً للدخل للأسر للمعيشة، مع الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الأخرى المحتملة.

تيسير كافة العقبات للمشروعات الصغيرة

وقال وزير التنمية المحلية، إن مشروعك نجح خلال شهر يناير الماضي من تحقيق أعلى نسبة إقراض منذ انطلاقه في 2015 بلغت نحو 200 مليون جنيه لتنفيذ 852 مشروعًا.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنه يُوجد 260 مقرًا لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية على مستوى 27 محافظة، لتقديم تسهيلات للمتقدمين أهمها إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات، مطالبا الشباب بالتوجه لأقرب وحدة محلية تابعة له لتقديم طلب للحصول على القرض المطلوب، مرفقا به دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، وعدد العمالة والتكلفة المبدئية، ويتم تحديد حجم القرض بعد مراجعة الأوراق وجدوى المشروع، ثم يتم إخطار المتقدم بالموافقة أو الرفض، ويتسلم المتقدم القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.