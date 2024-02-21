خبير في القانون الدولي: مصر تستند إلى المواثيق الأممية لإدانة الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، عن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، التي تتضمن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين منذ عام 1967، إن محكمة العدل الدولية تستمع للمرافعات الشفهية لمدة 6 أيام، وتنظر المذكرات القانونية الرسمية التي قدمتها 52 دولة في ذلك الشأن.

وأضاف سلامة أن 3 منظمات دولية قدمت أدلتها عن الاعتداءات الإسرائيلية التي حدثت في غزة، وهي منظمة جامعة الدول العربية ومنظمة الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي؛ مشيرا إلى تقديمهم الأدلة التي تخضع لمبادئ القانون الدولي الخاص بالاحتلال الإسرائيلي.

مصر تجرم الانتهاكات الإسرائيلية

وأضاف «سلامة»، أن مصر كسائر الدول تستند على المواثيق الدولية التي تجرم الانتهاكات الإسرائيلية ومنها، مواثيق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية.

ويرى الدكتور أيمن سلامة، أن اشتراك مصر في هذا الزخم القضائي التاريخي يؤكد دورها المؤثر في الدفاع عن الحقوق الشرعية والمشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل استحقاقاته القانونية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.