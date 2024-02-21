«القاهرة الإخبارية»: مصر تقدّم مرافعة شفهية أمام «العدل الدولية» اليوم

قال مراسل القاهرة الإخبارية أبو بكر بشير، إنّ اليوم الثالث من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمراجعة التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، يشهد كلمات 11 دولة عن القضية الفلسطينية، تبدأها دولة كولومبيا وتختتمها المجر، وأبرز المتحدثين اليوم هي مصر.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أنّ الوفد المصري يتكون من 5 أعضاء يتحدثون عن تعزيز الصوت الفلسطيني مرة أخرى، وصوت الأمة العربية، مشيرا إلى أنّ إسرائيل لم ترسل وفدا للدفاع عن نفسها ضد الاتهامات، واختارت مهاجمة المحكمة قائلة إنّها لا تملك صيغة قانونية لمناقشة الملف، لذلك اختارت مصر أن تبدأ إحاطتها بالحديث عن أنّ المحكمة هي المختصة بكل تأكيد بهذا الطرح.

وشرح مراسل القاهرة الإخبارية، أنّ النقطة الثانية التي ستركز عليها مصر في جلسة الاستماع تتمثل في تعزيز الرواية الفلسطينية والتأكيد على ممارسات الاحتلال من استيطان، ونظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وضم الأراضي بالقوة، وتهجير الفلسطينيين القسري.