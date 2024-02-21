المنطقة الشمالية العسكرية تطلق حملة «بلدك معاك» لدعم الأسر الأكثر احتياجا

أطلقت المنطقة الشمالية العسكرية حملة «بلدك معاك»، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظات التي تقع في نطاق مسؤوليتها، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وذلك انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للقوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة الأولى من الحملة توزيع عددًا من الأجهزة الكهربائية والمنزلية على 332 من الأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بواقع 108 أسر في محافظة الإسكندرية، و83 أسرة بالبحيرة، و71 أسرة بالغربية، و70 أسرة بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد اللواء أركان حرب هشام حسني حسن، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، خلال مراسم تدشين الحملة، على المسؤولية المجتمعية للقوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصري بمختلف فئاته.

فيما، أعربت الأسر عن عميق شكرها وامتنانها لما تقدمه الدولة ومؤسساته الوطنية.

حضر المراسم محافظو الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، وممثلوا مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الحملة.