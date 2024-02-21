«الطيران المدني»: مؤتمر المجلس الدولي للمطارات يناقش آلية التطوير في ظل التحديات

ذكرت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، أنّ مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات المقام في القاهرة في الفترة من 24 فبراير وحتى 1 مارس 2024، يعقد تحت عنوان «المطارات.. قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة»، ويناقش عددا من الموضوعات المهمة والحيوية لتطوير المطارات بالقارة الإفريقية.

بناء القدرات والإدماج الاجتماعي

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أنّ جلسات العمل في المؤتمر تتناول الأهمية الاستراتيجية للمطارات كدعامات للتطور الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة، فضلا عن مناقشة أهمية دور المطارات في تحقيق الاستدامة في ظل وجود التحديات المالية وتطوير البنية التحتية وبناء القدرات والإدماج الاجتماعي، مع تعزيز التطور الاجتماعي والاقتصادي للدول والالتزام طويل الأمد في تحقيق الاستدامة.

وأشارت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إلى أنّ المؤتمر سيناقش الاستثمار في البنية التحتية للمطارات كأمر محوري للاقتصاد العالمي خاصة في حالة عدم قدرة الحكومات على تحمل تكلفة الاستثمار لمواكبة النمو المتوقع فى حركة الطيران، علاوة عن مناقشة المعوقات التي تواجه قطاع الطيران في قارة إفريقيا، والجهود المطلوبة لتلبية متطلبات الحركة الجوية في القارة الإفريقية مستقبلا مع الأخذ في الاعتبار أن يكون تصميم وإنشاء وتشغيل المشاريع الجديدة يتماشى مع الاستدامة الاقتصادية ويشمل المسؤولية البيئية والاجتماعية.