خطة رفع كفاءة المطارات في المحافظات.. توريد وحدات جديدة وتطوير المباني

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بالشركة الوطنية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن قيادات الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية يسابقون الزمن للانتهاء من تنفيذ مشروعات تأمين المطارات بجميع محافظات الجمهورية، للحد من المخاطر، ورفع الكفاءة.

توريد وحدات جديدة بمطاري أسيوط وأبوسمبل

وأعلنت الإدارة العامة للعقود والمشتريات، بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية طرح عمليات الإصلاح والإعادة لوحدات وكروت أجهزة الهبوط الآلي، وتوريد وحدات جديدة للوحدات غير القابلة للإصلاح بمطاري أسيوط وأبوسمبل.

طرح تأمين المبنى السكني للعاملين بمطار شرم الشيخ

كما أعلنت الشركة، طرح تأمين المبنى السكني للعاملين بمطار شرم الشيخ الدولي بنظام إنذار آلي للحريق، ونظافة مباني ومنشآت واستراحات ومحطات الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بمطار سفنكس الدولي.

وأعلنت الشركة، أن مدة سريان العطاءات ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية وتقدم العطاءات داخل مظروفين، أحدهما فني والآخر مالي، ولن يُلتفت إلى أي عطاءات ترد بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية.

وأعلنت الشركة، أن قيمة كراسات الشروط غير شاملة الضريبة، ويمكن شراؤها من المبنى الإداري للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية على طريق مطار القاهرة الدولي، أمام نادى إيروسبورت الرياضي.

وفي سياق متصل، علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بالشركة القابضة، أن الشركة أعلنت تأجيل المناقصة العامة لعملية إحلال وتوريد وتركيب لوحات الجهد المتوسط والمحولات ولوحات التوزيع بمحطة الرادار بمطاري شرم الشيخ والأقصر، وكذلك محطات المساعدات الملاحية ببلطيم.